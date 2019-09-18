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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثّفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي خدماتها في محيط المدارس؛ لتسيير الحركة المرورية، استعداداً لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

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واعتمدت إدارات المرور في القاهرة والمحافظات حرماً آمناً حول معظم مدارس الجمهورية، فيما شنت حملات الرادار للتصدي لمخالفات تجاوز السرعة المقررة، وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة للحفاظ على سلامتهم.

وقالت الإدارة العامة للمرور - في بيان لها - إنه «في إطار توجيهات وزير الداخلية بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعداداً لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، وتحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، فقد قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية للمرور على المدارس، وعمل حرم آمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسيير الحركة المرورية.

ونشرت أجهزة الأمن رجال مباحث المرور على المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

«المرور» تكثف خدماتها في محيط المدارس والجامعات

«المرور» تكثف خدماتها في محيط المدارس والجامعات