شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تلتقى مجموعة البنك الدولي لبحث مؤشرات الأداء في تقرير ممارسة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت وزارة العدل، في لقاء سنوي يُعقد كل عام، الأربعاء، مجموعة البنك الدولي، لمتابعة جهود الوزارة وعرض الإجراءات التي اتخذتها بشأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.

استعرض ممثلو الوزارة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها أجهزة وزارة العدل، لتطوير مؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار، التي من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري، وهو ما لاقى استحسان مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له.

وقد أبدى ناجي حسين، رئيس وفد مجموعة البنك الدولي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اقتناعه التام بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير الإجراءات التي تدعم تقدم مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، كما أبدى استعداد المجموعة للتعاون التام مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير البيئة التشريعية، وما يتبعها من تنمية للقدرات والإمكانات البشرية، لتفعيل هذه المجهودات على أرض الواقع.