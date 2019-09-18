شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «اكفل.. واستر.. وجوِّز» تدعم زواج 1332 فتاة يتيمة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، باستكمال الجمعية حملة «اكفل.. واستر.. وجوِّز»، حيث تدعم الجمعية في شهر سبتمبر الجاري زواج 20 فتاة من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الأقصر.

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وأكد «شعبان» أن حملة «اكفل.. واستر.. وجوِّز» هدفها دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيرى يأتى في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأوضح «شعبان» أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة الأقصر، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة «الأقصر- الزينية- البياضية- الطود- أرمنت- إسنا»، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل في محافظة الأقصر زواج 1332 فتاة يتيمة، وسَعت- منذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات- إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهن، وتمكينهن من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات، وإمداد أسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.