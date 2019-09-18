شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الكرة يقرر زيادة جوائز عمرة حفظة القرآن الكريم إلى 17 رحلة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الكابتن أحمد حسن، عميد كرة القدم في العالم، زيادة عدد رحلات أداء العمرة إلى 17 رحلة في عامها المقبل، بدلا من 8 رحلات، لارتباطه وحبه للرقم 17.

وقال حسن، خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، الذي عقد بقاعة حورس بمدينة مغاغة، بحضور قيادات دينية ونيابية وسياسية وإعلامية: «إن من أسعد الساعات والأيام في حياتي هو ساعة تكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة»، وتعهد باستمرار المسابقة حتي نهاية العمر، وحث «حسن» المشاركين على الاستمرار في حفظ القرآن، مضيفاً: «تجري المسابقة لأهلي وأحبابي من أبناء المحافظة».

من جانبه، قال أشرف رياض، المشرف العام على المسابقة، تقدم للمسابقة خلال سنواتها السابقة 47 ألف متسابق ومتسابقة، وتمت إضافة مستويات جديدة إلى المسابقة لترتفع إلى 7 مستويات، بالإضافة إلى أصحاب الأصوات الجميلة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية، حيث خصص 8 رحلات عمرة للفائزين بالإضافة إلى الجوائز المالية وشهادات التقدير.