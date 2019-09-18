شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لشطب «محمد علي» من اتحاد المقاولين: أساء للمهنة وسقط عنه حسن السمعة والسلوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن إعداده مذكرة بشطب المقاول الهارب محمد على وشركاته من سجلات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نهائياً، وذلك بعد سلسلة الفيديوهات المسيئة للدولة المصرية ومؤسساتها العريقة.

وأشار عبداللاه إلى أنه سيتم رفع المذكرة إلى المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لاتخاذ القرار، حيث أساء المقاول الهارب لمؤسسات الدولة والقيادة السياسية وأصبح صورة سيئة للمقاول المصري، مشيراً إلى أن المقاولين المصريين محبون لبلادهم وداعمون لها وشركاء أساسيون في كافة المشروعات التنموية الكبرى المنفذة من قبل الدولة، ومستعدون لتحمل جميع الصعاب في سبيل دفع التنمية وتحقيق خطط الدولة.

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وأوضح أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد يضم الآلاف من شركات المقاولات الوطنية التي يعمل تحت مظلتها ملايين المصريين في مشروعات لخدمة قطاعات متنوعة في مصر، لافتا إلى أن مهنة المقاول المصري من أعرق المهن التي يجب أن يمثلها الأشخاص الداعمون والمحبون لبلادهم.

وأكد أن من ضمن شروط القيد بسجلات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حُسن السمعة والسلوك، وهو ما سقط حالياً عن المقاول الهارب بعد إساءته لمؤسسات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن ذلك الشرط ينطبق على مالك الشركة المسجلة بالاتحاد أو أي من الشركاء، وفي حال عدم توافره يتم شطب الشركة نهائياً من سجلات الاتحاد .

ولفت إلى أنه وفقاً لذلك سيتم شطب أي شركة يملكها المقاول الهارب أو لديه حصة بها، مطالبا بسرعة اتخاذ القرار تجاه المقاول الهارب وتجميد التعامل مع شركاته.

لقد أساء المقاول الهارب محمد على للدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، عبر فيديوهات يقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتتناقلها القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب، وتشمل تلك الفيديوهات تحريضا كاملا على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد .