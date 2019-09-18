شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخريج 500 سيدة في المدرسة الحقلية للمزارعات الريفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الزراعة جامعة المنيا، بالتعاون مع جمعية رؤية حياة، ومع مديرية الزراعة بالمنيا، حفل تخرج المدرسة الحقلية دورة 2019 على مستوي المحافظة، في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

حضر الحفل كل من الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة، والدكتور وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتورة رشا المهدي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والسادة المهندسين المشرفين على المدرسة، وبعض قيادات المنيا وأعضاء وخريجي المدرسة.

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وتهدف المدرسة الحقلية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال زيادة إنتاجية الأرض وخفض التكاليف الزراعية، والاهتمام بالثروة الحيوانية، وعمل مشروعات صغيرة ودراسات جدوى لها، واستغلال الموارد البيئية.

وقال الدكتور عادل عبدالله: «إن تخريج دفعة السيدات المزارعات بعد تدريبهن خلال عام كامل، بمساعدة أساتذة كلية الزراعة وبالتعاون مع مهندسى الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، يعد تأكيداً لدور الجامعة الذي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحث العلمى، وإنما يمتد لخدمة المجتمع على أرض الواقع».

وأوضح الدكتور عادل عبدالله أنه تم تدريب الخريجات على صناعة الجبن والزبادى والحلويات والمخبوزات، وزراعة المحاصيل والخضراوات ونباتات الزينة، وتربية الدواجن والأرانب والأغنام.

كما تناول الحفل عرضا بالتفصيل لما تم تنفيذه على أرض الواقع بالمدرسة، ثم عرض اسكتش مسرحي يوضح دور المرأة في المجتمع بعملها، ثم ختاماً تسليم شهادات التقدير والتخرج للخريجات.

حفل تخرج 500 سيدة من المدرسة الحقلية للمزارعات الريفيات

حفل تخرج 500 سيدة من المدرسة الحقلية للمزارعات الريفيات