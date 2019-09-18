شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يوزع شهادات تخرج أول دفعة من أكاديمية الغزل والنسيج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الخميس، الاحتفالية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ويقوم بتسليم شهادات التخرج لأول دفعه للمتدربات من أكاديمية تعليم فنون الحياكة والتفصيل بأبوقير.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الأكاديمية التي أنشأتها النقابة تعتبر نقلة نوعية في تاريخها بالاهتمام بتدريب العمال ورفع مستوى أدائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلًا عن تخريج متدربات ومتدربين لسوق العمل، وذلك يأتي في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها.

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وأشار إلى أن الفضل في هذه التطوير والتحديث يرجع بصورة مباشرة لعمال الغزل والنسيج الذين تم بعرقهم وبسواعدهم عودة هذه الصناعة لسابق عهدها بقوة.

وأوضح رئيس النقابة أن تخريج أول دفعة من الأكاديمية يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النقابة العامة ووزارة القوي العاملة في نهاية إبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الخريجين سيمنحون شهادات معتمدة من الوزارة والنقابة.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم أن النقابة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث حيث قامت في إبريل الماضي بافتتاح، بجانب الأكاديمية، مركزا لتدريب الفتيات، وقاعة اجتماعات باسم أحمد فهيم قائد الحركة العمالية في مصر، فضلا عن افتتاح مركز تدريب وقاعات اجتماعات بمقر النقابة بالقاهرة.