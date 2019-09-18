شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش إلي باقي مدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن توفير أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش إلى باقي مدن المحافظة، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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وأكد حسين عرادة، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير عام المديرية، أنه تم تخصيص عدد 18 سيارة أتوبيس لنقل المعلمين من مدينة العريش العاصمة إلى مختلف المدارس في باقي مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والجهات المعنية.

وشدد عرادة على الاهتمام بالأنشطة الدراسية داخل المدارس، وتفعيل مجموعات التقوية المدرسية لمحاربة الدروس الخصوصية، مع التأكيد على الانضباط المدرسي وتحية العلم والإذاعة المدرسية، لزيادة الولاء والانتماء إلى الوطن مصر.

كما أكد عرادة توزيع الكتب الدراسية على مختلف التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية في اليوم الأول من الدراسة، مشيراً إلى بدء الدراسة في مدارس الفترتين يوم السبت القادم الموافق 21/9، وانتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة يوم الأحد القادم، مؤكدًا انتظام الدراسة في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني منذ الأربعاء قبل الماضي.