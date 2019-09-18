شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات «JANNA» و«سكن مصر» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ، يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى «JANNA» للإسكان الفاخر، و«سكن مصر» للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).

وحدات سكانية بمشروعى «JANNA» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

وحدات سكانية بمشروعى «JANNA» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

وحدات سكانية بمشروعى «JANNA» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة