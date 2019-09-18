شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الإسكندرية» تدرس تطبيق نظام برمجيات جديد لمراقبة الامتحانات بـFace ID والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدرس كلية التجارة في جامعة الإسكندرية تطبيق أنظمة برمجيات ذكية لمراقبة الطلاب أثناء الامتحانات في اللجان، وكذا متابعة وتتبع الموظفين لديها وذلك لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية في الكلية.

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واستقبل الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، الدكتور حسن مصطفى، مدير عمليات شركة توب سيستمز الأمريكية، والمهندس محمد النوبي، مدير نظم المعلومات في شركة تبارك للهندسة، لدراسة مجموعة من البرمجيات التي تهدف إلى تطوير نظم مراقبة الامتحانات E-Proctoring System بحضور الدكتور علاء الغرباوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال «الصيفى» إن النظام الجديد يسمح بمرونة التسجيل والمراقبة لقاعات الامتحانات، بما يضمن دقة وعدالة وسرعة العمل بلجان الامتحانات عن طريق برمجيات توفر بيئة اختبارات ذكية يتم فيه استخدام تكنولوجيا التحقق من بصمة الوجه «Face ID» ومراقبة الإجابات التي يقدمها الطلاب عبر الكاميرات لضبط الرقابة على الطلاب وحفظ الحقوق والقضاء على كل محاولات الغش بلجان الامتحانات.

وأوضح العميد أن النظام يهدف أيضًا إلى تطوير نظم الحضور والانصراف بالكلية باستخدام الأجهزة على بوابات الكلية، يقوم الموظفون بالتوقيع الإلكتروني وإضافة منظومة متكاملة معها يتم استخدام أجهزة الموبايلات الشخصية للموظفين لدمج الموظفين ذوي الطبيعة المتنقلة بين المواقع مع أخذ ختم الـ«GPS» لرسم مسار التحرك للموظفين باستخدام وصلات الواي فاي المحلية لشبكة الكلية وليس خط الانترنت المفتوح، بالإضافة إلى برمجيات تخدم قطاع الشؤون الإدارية وبرمجيات الربط بين القطاعات المختلفة بالكلية إلكترونيآ.