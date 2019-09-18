شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «الإخوان» تتعمد الافتراء والكذب في محاولات فاشلة لتشويه الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الضالة وكتائبها الإلكترونية الخائنة العميلة تتعمد الافتراء والكذب وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب في محاولة يائسة بائسة لتشويه الإنجازات العظيمة التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وقال «جمعة»، في بيانه، الأربعاء: «تحاول الجماعة الإرهابية إعادتنا إلى نقطة الصفر ودائرة الفوضى، لا تألو على دين ولا وطن ولا خلق، أعمتهم الأموال القذرة عمالة وخيانة للدين والوطن كما هو دأبها عبر تاريخها الدموي الأسود المفعم بالعمالة والخيانة».

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وأضاف وزير الأوقاف: «دورنا هو كشف عمالة وخيانة هذه الجماعة الإرهابية المارقة، فالتستر على أي من عناصرها المجرمة أو كتائبها المجرمة خيانة للدين والوطن، وكشفهم واجب ديني ووطني».

وأشار إلى أنه «تم تحديد موضوع خطبة الجمعة يوم ٢٧ سبتمبر الجارى لتكون عن حروب الشائعات والسوشيال ميديا ومحاولات تزييف الوعي، وهو نفس الموضوع الذي اعتمدناه ليكون موضوع المؤتمر المقبل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحادي والثلاثين».

وتابع وزير الأوقاف: «نؤكد ثقتنا المطلقة وغير المحدودة في رئيسنا القائد الوطني الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمل ولا يزال يحمل روحه على كفه فداء لوطنه في عزة وشرف وشهامة، وفي قواتنا المسلحة الباسلة حصن وطننا الحصين ودرع أمتنا وسيفها، وفِي شرطتنا الوطنية الباسلة وسائر مؤسساتنا الوطنية، مؤكدين أيضا على استعدادنا الكامل للتضحية بأنفسنا وكل ما نملك فداء وخدمة لديننا ووطننا، والله حسبنا وهو مولانا فنعم المولى ونعم الوكيل، وستظل مصر عزيزة أبية شامخة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أبنائها الشرفاء الوطنيين».