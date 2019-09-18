يشمل "المنتكسين".. علاج جديد لمرضى تليف الكبد خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعتزم إحدى شركات الأدوية المحلية، طرح عقار جديد لعلاج مرضى فيروس سي المصاحب لتليف الكبد المتقدم، ويشمل المنتكسين من العلاجات السابقة وجميع حالات التليف الكبدي المتقدمة، تحت اسم "سوفيلباك".

ويناقش المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، الذي يبدأ يوم 24 سبتمبر الجاري، بأحد فنادق القاهرة، في إحدى جلساته، مكونات الدواء، ونسب شفائه، بحضور عدد من أساتذة الكبد داخل مصر.

Advertisements

وقال الدكتور محمد رمضان بدار، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب عين شمس، إن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث الطرق العلاجية والمواد الفعالة التي تستطيع أن تصل نسبة الشفاء عقب استخدامها لأكثر من 99%، بحسب الأبحاث السريرية التي تم إجراؤها على العقار الجديد، وذلك إضافة إلى فعالية هذه العقار في علاج مريض التهاب الكبد، ومريض التليف الكبدي المتقدم.

كما يخصص المؤتمر إحدى جلساته، في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، لعقد ندوة علمية يتم خلالها مناقشة كل ما يخص العقار الجديد، مع توضيح ما يتميز به عن أدوية الأجيال السابقة، وكيف سيتعامل مع حالات المرضى والمنتكسين والمصابين بحالة تليف الكبد.

وتعتبر مصر من الدول الرائدة عالميا في علاج فيرس سي، وذلك منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة، وهي الحملة الوطنية التي استهدفت في المقام الأول الكشف المبكر عن المصابين بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان، حيث تساهم مصر في توفير أحدث العلاجات حسب الإرشادات العالمية.