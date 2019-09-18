برلمانية: اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة انعكس إيجابا على الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وانعكس هذا إيجابا على الاقتصاد المصري، ونسبة البطالة، والتضخم.

وأكدت المصري، في بيان، الأربعاء، أن الظروف أصبحت مهيأة لزيادة الإنتاج المصري، في ظل توفير مناخ صحي ملحوظ في الاستثمار وتوفير كل سبل التيسير للمستثمر؛ لاهتمام القيادة السياسية بالاستثمار والاقتصاد، وترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع، انعكست جميعها على الاقتصاد المباشر.

وشددت عضو البرلمان، على ضرورة توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب باغتنام الفرصة وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اغتنام هذه الفرص وكافة التيسيرات التى أتاحتها الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على السعى الدائم للعمل والإنتاج، بدلا من انتظار وظيفة الحكومة، لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج.