تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية بوفد لجنة الشئون العربية بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن التعاون السياسي بين الدول العربية يتفوق بكثير على نظيره الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا أكبر بتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد لجنة الشئون العربية الذي يزور الإسكندرية، برئاسة النائب أحمد رسلان، وعدد من أعضاء البرلمان.

وقال المحافظ، إن اللجنة تلعب دورًا مهمًا بفتح ملف التجارة البينية بين الدول العربية، لاسيما أن العالم كله يتحدث حاليا بلغة "البزنس"، مؤكدا أن حركة التجارة بين الدول العربية أقل بكثير من تجمعات أخرى لأننا لا نعمل على الاتفاقيات التي نعقدها بشكل أفضل ويجب تحويل لغة الخطاب إلى واقع ملموس.

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وتابع :"لن أتحدث على نمو حركة التجارة بين الدول الأوروبية فهي حركة قائمة من تاريخ طويل ولكن هناك قفزة كبيرة في التعاون التجاري بين دول الاتحاد الأفريقي خاصة دول وسط وجنوب أفريقيا".

وأشار إلى أن لجنة الشئون العربية عليها مسئولية كبيرة، في تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية محورية لها طبيعة خاصة ولديها علاقات قوية مع الدول الأوروبية، ما يساهم في تعزيز التجارة بين الدول العربية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء فيلمًا تسجيليًا مدته ٤ دقائق، عن أعمال التطوير بمحافظة الإسكندرية.

وضم وفد لجنة الشئون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان كلا من النواب: "إبراهيم أبو شعيرة - سحر صدقي أمين سر اللجنة- اللواء حمدي عبدالوهاب- مي البطران - أشرف رحيم - جمال محفوظ - أحمد الشريف - شادية خضير - سامح السايح - إلهام المنشاوي - حسني حافظ - سامي رمضان".