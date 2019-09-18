"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تجري الكشف الطبي بـ6 محافظات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة عملها غدا الخميس في 6 محافظات "الدقهلية بمنية النصر، والمنوفية بمركز الباجور، والفيوم بمركز دفينو، والشرقية بمدينة العاشر من رمضان، والمنيا بمركز ملوي، ودمياط باستاد دمياط"؛ لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 13 محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد.

وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، في بيان، الأربعاء، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي وذلك خلال 3 سنوات.

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وأوضح عبد الفتاح، أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 350 عملية اسبوعيا من خلال 6 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

في ذات السياق أنهى صندوق تحيا مصر الاستعدادت النهائية لاستئناف عمل مبادرة نور حياة بالمدارس الابتدائية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، ومن المزمع زيادة عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة على مدار الفصلين الدراسيين، ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن المبادرة قامت بالكشف على نحو 100 ألف تلميذ خلال الفصل الدراسي الماضي ووفرت 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

يذكر أن الصندوق فتح حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل جميع الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.