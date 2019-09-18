مذكرة برلمانية لاستدعاء وزيرة الصحة خلال دور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزيرة الصحة والسكان، فور انعقاد البرلمان واستئناف الجلسات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، لمواجهتها بما حققته في قطاع الصحة منذ توليها المسؤولية.

وقالت الشبراوي: "إن قطاع الصحة، أغلى ما نملك؛ لأنه يهتم بصحة المواطن المصري، بعيدًا عن نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية داخل المستشفيات الحكومية".

وأوضحت أن نواب البرلمان وافقوا على موازنة وزارة الصحة، واستجابوا لجميع مطالبها، ومن حقهم الوقوف على ما حققته الوزيرة في قطاع الصحة خلال فترة توليها المنصب، فإذا كان هناك قصور لابد من محاسبة.​