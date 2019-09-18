بالصور.. الكهرباء تشن حملة مكبرة على منطقة شق الثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة مكبرة بمنطقة شق الثعبان والمعادي؛ لضبط المخالفين وسارقي التيار بالمنظقة التي تعاني من ارتفاع نسب الفقد الفني والتجاري، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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وتنفذ الحملة تفتيشًا على المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان التي تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير مباشرة من خلال إجراء توصيلات غير شرعية ويتهربون من سداد قيمة الاستهلاك، على مدار السنوات الماضية على الرغم من إطلاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مبادرة لتركيب عدادات كودية لأصحاب المصانع والورش المخالفين لتوفيق أوضاعهم.

تضم الحملة كلا من اللواء مفيد محمد مفيد، مدير مباحث الكهرباء بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والعميد حاتم حسن، رئيس قسم مباحث الجيزة وجنوب القاهرة، العميد نبيل الحسيني رئيس مباحث الكهرباء، العميد محمد بركات، مفتش مباحث المنطقة المركزية، العقيد محمد سمير، رئيس وحدة الهرم، مقدم محمد عليوة، رئيس وحدة الجنوب،

مقدم رامي سرور، رئيس وحدة البدرشين، مقدم عدلي الجمال، رئيس وحدة الدقي، رائد أحمد فلاح رئيس وحدة مصر الجديدة.