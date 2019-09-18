رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا: الأزهر الشريف المنبر الكبير لاتحاد المسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نصرت رمضان، رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا، وتناول اللقاء الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف، لنشر قيم السلام والتعايش والحوار بين أتباع الأديان.

وحسب بيان، اليوم، قال الشيخ صالح عباس : إن الأزهر الشريف يعمل على دعم المسلمين في شتى بقاع الأرض، مؤكدًا استعداد الأزهر الشريف لتقديم كافة سبل الدعم لدولة مقدونيا، وإمدادهم بمناهج الأزهر الشريف بعدة لغات، لتساعدهم على فهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، فضلًا عن تدريب الأئمة والوعاظ من مقدونيا بأكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ.

​من جانبه أثنى رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا على جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيدًا بدوره في نشر الوسطية والاعتدال، من خلال منهج الأزهر المعتدل الذي يعد حائط صد منيع لمواجهة التطرف والتشدد بكل أنواعه وأشكاله، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المنبر الكبير لاتحاد المسلمين حول العالم.