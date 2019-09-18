التنمية المحلية تصدر بيانًا بشأن مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يجري اليوم الأربعاء، زيارة إلى محافظة القليوبية في إطار متابعة تنفيذ المشروع في 5 محافظات كمرحلة أولى وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيم للوحدات على مستوى كل محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، وفق بيان، أن المشروع ينفذ في محافظات (المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - القليوبية) ويهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل تشارك فيه الجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن المشروع نفذ زيارات لمحافظتي قنا والمنيا ويستكمل الأسبوع القادم زيارة محافظتي سوهاج وأسيوط.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الزيارت تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات ومناقشه الهيكل التنظيمي لها للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، أن فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة يقوم خلال زيارته للمحافظات بالإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك في المجلس الإقليمي للسكان في المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب في كل محافظة وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية وإعداد مؤشرات قياس الآداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع وإعداد التقارير وتحديد الإمكانيات المعلوماتية وعقد لقاءات مع فريق عمل الرصد الميداني للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.