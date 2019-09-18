ضبط مسجل خطر ينتحل اسم شقيقه المتوفى للهروب من تنفيذ أحكام بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط هارب من 3 أحكام قضائية صادرة ضده، وقيامه بانتحال اسم شقيقه المتوفى خشية ضبطه.

كانت تحريات ومعلومات المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أفادت بقيام عاطل مقيم بمحافظة الإسماعيلية سبق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرها قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي خطف باستئجار شقة بدائرة القسم وانتحال اسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد مهند السنطاوي، معاون أول المباحث، من ضبطه وبحوزته بطاقة رقم قومي بالاسم المُنتحل لشقيقه وبمواجهته أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترف بانتحاله صفة شقيقه المتوفى خشية ضبطه في الأحكام الصادرة ضده.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد منتصر فخر الدين، مأمور قسم التجمع الخامس إلى النيابة العامة.