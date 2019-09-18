بسبب أعمال الصيانة.. إغلاق جزئي لأنفاق "الميرغني والعروبة والثورة" شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاقاً جزئيا لأنفاق "الميرغني، العروبة، الثورة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بسبب أعمال الصيانة.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق (المرغني – العروبة – الثورة)، والتي ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحاً)، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثون يوماً خلال الفترة من (20 سبتمبر الجاري، وحتى 19 أكتوبر القادم).