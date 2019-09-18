ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6302 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2197 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و220 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و29 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة شروط الترخيص، و24 مخالفة "موقف عشوائي". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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