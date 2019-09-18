"الداخلية": ضبط 108 قضية نصب وابتزاز إلكتروني عبر الإنترنت خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط 108 قضية من قضايا التحريض على العنف، والابتزاز المادي والنصب على المواطنين والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع، عن ضبط (108) قضية (ملكية فكرية-ابتزاز وتهديد-نصب على المواطنين-اختراق وسرقة حسابات-ترويج لبيع آثار وأدوية مستوردة ومواد مخدرة وأعضاء بشرية-انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن.. بإجمالي عدد (109) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد (108) متهمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
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