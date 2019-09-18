خلال 48 ساعة.. ضبط 2048 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

توصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، توجيه حملات متنوعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2048 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة جاء أبرزها، ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,650) طن "نشا ذرة دقيق" مستلزمات إنتاج، وكذا عدد (1500) عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائي.. يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية.

وضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3078) عبوة سلع غذائية "مخللات- عصائر- صلصة- زيت زيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

كما تم ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (23856) عبوة "مستحضرات تجميل "منتج نهائى" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة ، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.

وضبط مسئول مخزن لتجارة الأدوات الكهربائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (175200) قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات تدل على مصدرها "مهربة جمركياً".

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كما ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتعبئة (40) طن سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج)، كذا عدد (4800) عبوة سلع غذائية "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات تصنيع مواد غذائية، طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية.. حيث تبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بإنتاج وتعبئة كمية قدرها (41.900) طن سلع غذائية (ملح طعام) طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

ضبط مسئول مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة طنطا أول (بمحافظة الغربية) لحيازته (2.160) طن سلع غذائية (خل طعام) معبأ داخل براميل بدون أية بيانات تدل على مصدرها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

ضبط مسئولة عن صيدلية بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود (بمحافظة البحيرة) لحيازتها (1535) عبوة أدوية مختلفة خاصة بالتأمين الصحي محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، وضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج) لحيازته (13) طن أسمدة زراعية مدون عليها (يوريا- نترات) خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.