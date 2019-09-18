"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الزي والمستلزمات المدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

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كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

هذا ولاقت المبادرة إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.