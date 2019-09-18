ارتكب 8 وقائع سرقة.. سقوط لص تخصص في سرقة المساكن والسيارات بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال السرقة، واعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث التجمع الخامس، بلاغًا من مواطن باكتشافه كسر زجاج السيارة الخلفي، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة من ساحة انتظار بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة صاحب شركة مقيم بالإسماعيلية وله عنوان آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول سبق اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد مهند السنطاوي، معاون أول المباحث، من ضبطه حال استقلاله السيارة، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته مبلغ 90 ألف جنيه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وأضاف أنه وراء ارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط سيارتين

، شاشتى عرض، جهاز كمبيوتر محمول لاب توب، اعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد منتصر فخر الدين، مأمور قسم التجمع الخامس، إلى النيابة العامة.