"شرطة المسطحات": ضبط 731 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط مصنع، لإنتاج المواد الغذائية "منتجات الحاصلات الزراعية" بمضبوطات بلغت (219,910 طن) من منتجات الحاصلات الزراعية والمواد المستخدمة في تصنيعها.. بدون بيانات.

وفي مجال ضبط قضايا الثروة الزراعية، تم ضبط (2 مخزن- أسمدة ومبيدات زراعية" بنطاق محافظة الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (617 طن أسمدة زراعية- 114 طن مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط سيارة بنطاق محافظة الإسماعيلية محمل عليها كمية من المبيدات الزراعية بمضبوطات بلغت (8 طن) "كبريت زراعي" غير مسجل بوزارة الزراعية.

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كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 43 سيارة بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية"، لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وفي مجال تأمين الإزالات، تم تأمين تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضي الزراعية) – وكذا تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات (لحماية النيل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .