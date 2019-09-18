بالأرقام.. جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، 7 قضايا تهريب، وكانت المضبوطات (ملابس أجنبية – مستحضرات تجميل- إكسسوارات أثاث- عقاقير طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (654,881–ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهاً).

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كما تم ضبط 1 قضية تهريب مبلغ مالي بالعملة المصرية، وقضية تهريب "شماريخ، ألعاب نارية" بمضبوطات "6 مليون عبوة"، و42 قضية جنائية (انتهاء مدة التصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات سائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، و906 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 309 حكم قضائي متنوع، وضبط قضية تهريب أقراص مخدرة.. بمضبوطات (363 قرص مخدر)، و13قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.