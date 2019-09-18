أخبار مصر | النقل تعلن تفاصيل شراء 50 جرار سكة حديد جديد وتحديث 91 آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تعلن تفاصيل شراء 50 جرار سكة حديد جديد وتحديث 91 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

هدف الاجتماع:

جاء الاجتماع لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف والتي تضمنت قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارا بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديد وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

تفاصيل الاجتماع:

يعد الاجتماع واحدا من سلسلة الاجتماعات مع الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ المشروعات والتعاقدات.

أكد وزير النقل على أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح الوزير أن خطة وزارة النقل لتطوير قطاع السكك الحديد في مصر، تسير فى اتجاهين فيما يخص تدعيم قوة الجر وهما:

الأول يتمثل فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا.

الثانى يشمل صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

وأوضح الوزير أن تفعيل ذلك سيتم من خلال عدة خطوات وهي:

توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات.

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إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر تحت إشراف خبراء من المصانع العالمية، لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.