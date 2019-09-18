أخبار مصر | "مكافحة ومنع الهجرة" تُنظم معرض المنتجات المصرية التقليدية بالخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة ومنع الهجرة" تُنظم معرض المنتجات المصرية التقليدية بالخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، "معرض المنتجات المصرية التقليدية الثامن" يومي 18-19 سبتمبر 2019، وذلك بمقر وزارة الخارجية تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري.

وتحرص اللجنة الوطنية على إقامة مثل تلك المعارض، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يعد أحد شركاء اللجنة الرئيسيين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المُنتجين.

وتعد تلك المشروعات أداة ناجحة لتشجيع الشباب على الابتكار والإنتاج، ودعمهم للارتقاء بمستوى دخلهم، وللتعريف بالسلع التراثية، حيث يتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وفي سياق آخر، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر أدانت بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتقف معها في تضامن كامل، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات مرفوضة، حيث إنها اعتداءات خارج الشرعية، وخارج نطاق القانون الدولي.

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وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لابد أن يتضافر المجتمع الدولي لمؤازة المملكة العربية السعودية، وتحديد المسئول عن هذه الأعمال غير الشرعية.

وأضاف أن مصر تتابع التطورات القائمة والتوتر، حيث تتابع مصر الجهود التي تبذلها فرنسا ودول أخرى للحد من هذا التوتر، ومع اندلاع صراع مسلح، والذي سيكون له آثار مدمرة على المنطقة بأثرها، مضيفا: "نحن قادرون في إطار التضامن فيما بيننا في الحفاظ على الأمن العربي، والدفاع عن المصالح العربية".

وشدد وزير الخارجية، على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، حيث تكون مصر داعمة للمملكة العربية السعودية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها، والتي تؤثر على المنطقة.

هذا وقد التقي وزير خارجية فرنسا جان إيف لورديان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وتناقشوا حول عدة موضوعات منها القضية الليبية، والأزمة السورية، الوضع الإقليمي بصورة عامة.