مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 551 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 551 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 قضية مخدرات – سيارة – 4 سلاح أبيض - دراجة بخارية – هارب جناية – 4 مستأنف – 25 جزئي – 25 غرامات – 2 مخالفات –450 مبالغ مالية – ضبط وإحضار – سلاح ناري – اشتباه -3 نوعيات خطرة – شقة مفروشة، وبلغ الإجمالي 551 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط عدد (170 كرسيا – 4 برويطة – حلو ونش – ماتور ونش – 40 سيخ حديد – 2 ثلاجة عرض - 8 ميزان – 5 استاند – 2 شمسية –4 أسطوانة غاز - 3 توك توك -عربة فول – 35 أوتاد حديدية)، وبلغ الإجمالي 232 حالة تعديات على الطريق العام.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.