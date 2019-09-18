مصر | عصابة مدارس حدائق الأهرام: سرقنا 500 ألف جنيه من مدرسة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصابة مدارس حدائق الأهرام: سرقنا 500 ألف جنيه من مدرسة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول سقوط عصابة لسرقة المدارس بمنطقة أكتوبر، وتبين أنهم نفس أفراد التشكيل العصابي الذي ارتكب واقعة سرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مدرسة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب السرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا من شرطة النجدة باكتشاف مدير مدرسة خاصة، بكسر الخزينة المتواجدة بغرفة الحسابات، وسرقة ما يقرب من 50 ألف جنيه، وبعض الأجهزة الكهربائية المتواجدة داخل الغرفة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، إلى تحديد هوية مرتكبي السرقة وأنهم 3 أشخاص، من بينهم سائق تولي عملية المراقبة، والمساعدة في الهروب.

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وبإعداد عدة مأموريات مكونة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية أمن المنيا، تمكنت القوات من القبض عليهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة أكتوبر، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة وما توصلت إليه التحريات، وبإرشادهم تم إعادة المسروقات، وبعرضها على المجني عليها تعرفت عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي نفس السياق كان رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة كانوا نجحوا قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، في كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي السرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بكسر باب الحسابات بمدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، بنطاق القسم، وسرقة نصف مليون جنيه من الخزينة.

وفي سياق متصل تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كانت قد كشفت عن تفاصيل سرقة المدرسة وتبين أن المتهمين من محافظتي المنيا والشرقية، ونفذوا جريمتهم فجرا، وأنهم كانوا على علم بتحصيل المدرسة المصروفات المدرسية في ذلك الوقت، وتوجهوا إلى المدرسة فجرا مستقلين سيارة ميكروباص، لعدم تواجد أي شخص بالمدرسة، وتسللوا إلى المدرسة عبر السور، متجهين لغرفة الحسابات، وكسروا القفل الخاص بغرفة الحسابات، ثم سرقوا 500 ألف جنيه كانوا في خزينة داخل الغرفة، وفروا هاربين لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومحافظة المنيا.