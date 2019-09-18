مصر | لتحقيق السيولة المرورية.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة المرورية.. انتشار رجال المرور بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 80 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 24 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (27 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 2017 ) نـمــوذج 125، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 11 ) زجاج فاميه، ( 10 ) حجز توك توك، ( 81 ) التصالح الفوري، ( 18 ) ملصقات ومتعلقات، ( 50 ) دخان كثيف، ( 37 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 358 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة مرورية، بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، لتحقيق السيولة المرورية، أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تنوعت ما بين ضبط 1784 مخالفة انتظار خاطئ، 780 مخالفة متنوعة، وضبط ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 176 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 42 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (30 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 2017 ) مخالفة نـمــوذج 125، ( 47 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 31 ) زجاج فاميه، كما تم حجز ( 29 ) توك توك غير مرخص، ( 94 ) التصالح الفوري، ( 22 ) ملصقات ومتعلقات، ( 63 ) دخان كثيف، ( 71 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4671 مخالفة مرورية متنوعة بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.