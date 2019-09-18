مصر | خلال حملات أمنية.. كلبشة 115 سيارة بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. كلبشة 115 سيارة بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط عدد (237 كرسيا – 20 لوح خشب – 4 عرق خشب – 4 برويطة – 11 ميزان – 13 إسطوانة – 2 تروللي – 18 شمسية – 53 ترابيزة – 18 استاند – 5 غرزة شاي – 3 تروسيكل – 2 كنبة خشب – 49 طقطوقة – 22 قلب شيشة – 10 شيكارة اسمنت – 2 برويطة – طن حديد – 40 سيخ حديد – 2 وجاء فحم – 5 غلق وتشميع – 20 كرتونة مياه – 100 طن وبلغ إجمالي المضبوطات 556 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط عدد ( 55 مخالفة سحب متنوع – 115 كلبش – 20 سرفيس – 95 نموذج 125، وبلغ الإجمالي 285 مخالفة، كما تم ضبط 118 كرسي- تروسيكل – 5 ماكينة شفط زيت - 8 ميزان-9 ترابيزة -عربة فول - 5اسطوانة – 3 كوريك – 3 غرزة شاي - 6 استاند- 22 طقطوقة- فاترينة – 4 توك توك- 2ثلاجة -7شمسية- 5إعلان بدون ترخيص- 7 عشة عشوائية – 13 يافطة إعلانية – ماكينة تشحيم سيارات – 86 طن قمامة، وبلغ الإجمالي 228 مخالفة.