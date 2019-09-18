مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط عدد (210 كراسي – 11 ترابيزة – 10 طقطوقة – 6 أنبوبة غاز – 4 شمسية – 4 ثلاجات – 2 ميزان – 26 أوتاد وسلاسل – عربة كارو – تروسيكل – 6 شمسيات – 18 أوتاد وسلاسل)، وبلغ إجمالي المضبوطات 259 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط عدد (2 مخدرات – 2 دراجه نارية – 3 سلاح ابيض – 3 جناية – 8 مستأنف – 51 جزئي – 21 غرامات – 2 مسجل شقي، وبلغ إجمالي المضبوطات 92 قضية جنائية مخالفة.

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وفي نفس السياق، كانت شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملة منذ أول أمس بنفس المنطقة، لرفع الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وتحرير المخالفات المرورية، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 3 توك توك – دراجة بخارية – 293 نموذج 125 – 140 كلبش – 10 ضبط السائقين تحت تأثير مخدر – 6 الصلاحية الفنية – 150 متنوع – 8 تصالح فوري – 10 سرفيس، وبلغ الإجمالي 621 مخالفة، وفي مجال المرافق عن ضبط 220 كرسيا – 5 كوريك – 10 ميزان 12 استاند – 4 تروللي – 24 طقطوقة – ماكينة، وبلغ الإجمالي 276 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط قضية مخدرات – دراجة نارية - سلاح ناري –2 سلاح أبيض- 2 مسجل شقى خطر، وبلغ الإجمالي 7 قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

