شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الإسكان» و«الآثار» يعرضان الفرص الاستثمارية بالمشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية على المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الثلاثاء، اجتماعاً مع مجموعة من المستثمرين، لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة، بالمشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية بين وزارتي الإسكان والآثار.

وأكد «الجزار» أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بل إن الدولة تهدف إلى التطوير والتنمية العمرانية، وخلق وإيجاد مناطق جديدة للتنمية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين، بهذه المناطق التنموية الجديدة، موضحاً أن الدولة ترحب وترغب في التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة.

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وعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشروعات التطوير المختلفة بالقاهرة التاريخية، مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ومشروع تطوير منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، ومشروع تطوير منطقة عين الحياة، وغيرها من المشروعات الكبيرة التي توفر فرصاً متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والآثار، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ كم هائل من الأعمال في فترة وجيزة، من أجل إتاحة الفرص المختلفة للاستثمار.

من جانبهم، عرض المستثمرون تصوراتهم، وأطروحاتهم، للمشاركة مع الحكومة في تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة، وتمت مناقشة تلك التصورات، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، حيث أكد وزيرا الإسكان والآثار أن الدولة تقدم كل التسهيلات والتيسيرات، وتمد يد العون لكل مستثمر يرغب في المشاركة في عملية التنمية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن.