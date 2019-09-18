شكرا لقرائتكم خبر عن سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر: «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر جهاز تنمية مدينة بدر، حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ووسط الزغاريد والفرحة العارمة، في تسليم الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ومسؤولى الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا «تحيا مصر»، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته لـ«الغلابة». ويستمر جهاز مدينة بدر في استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات.

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر