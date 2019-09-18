شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى اليوم لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، نظيره السودانى عبدالله حمدوك، فى زيارة رسمية له يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث عدد من الملفات والقضايا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ونظيره السودانى اليوم الأربعاء جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون المشترك.

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وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اتصال سابق مع نظيره السودانى على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.