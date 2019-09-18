وزير الآثار يلتقي السفير الفرنسي لبحث تطوير "صان الحجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

استقبل وزير الآثار، بمكتبه بمقر الوزارة، السفير ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ للتعرف على المستشار الثقافي الفرنسي الجديد بالقاهرة فور تقلده مهام منصبه الجديد، ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الآثار.

وناقش اللقاء أعمال تفعيل المشروع المصري- الفرنسي لرفع كفاءة وتطوير مدينة تانيس الأثرية بموقع صان الحجر في محافظة الشرقية وتحويلها إلى متحف مفتوح، والذي أطلقته الوزارة في أبريل الماضي، ووفر له الجانب الفرنسي الميزانية الملائمة لتنفيذه.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الأثري ثمرة التنسيق بين الجانبين المصري والفرنسي في إطار جهود وزارة الآثار للارتقاء بمستوى الخدمات في المواقع الأثرية، في ضوء الأهمية البالغة لمدينة صان الحجر الأثرية والتي تعمل بها البعثات الأثرية الفرنسية منذ ما يقرب من حوالي 90 عامًا. ​