بالخرائط.. ننشر أسعار 814 قطعة أرض أكثر تميزًا في 8 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، من خلال الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com%29/]www.hdb-reservation. com).

وتمثلت شروط التقديم للحجز، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

وشملت شروط التقديم، ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

وجاءت أسعار الأراضي وعددها المطروح في 8 مدن جديدة على النحو التالي:

- 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بـ6660 جنيه للمتر في منطقة الحي الرابع بأرض الوطن.

- 68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، بـ5355 جنيه للمتر في الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، و6285 جنيه للمتر بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد.

- 115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، 4065 في منطقة دمياط بارك.

و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، حيث تراوحت الأسعار حسب مكان قطع الأراضي، فسجل المتر في الحي الترفيهي 2250 و3390 الحي الخامص، 3400 الحي الرابع و 3600 بالحي التاسع.

و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة بـ 2590 حني للمتر بمنطقة الـ150 فدان

- 23 قطعة أرض بمدينة بدر، بـ3240 جنيه للمتر، بمنطقة الحديقة المركزية.

- 170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان بـ2720 جنيه للمتر بالحي المتميز.

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- 20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، 1770 جنيه للمتر بمنطقة الشريط السياحي.

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