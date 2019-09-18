مصر | "بيستدرجوهم للمناطق النائية".. تفاصيل سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيستدرجوهم للمناطق النائية".. تفاصيل سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية أكدتها التحريات مفادها أن كل من "رامى. ر. ع. ا"، 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة كرداسة، "عاطف. ع. ا. م"، 37 سنة، عاطل ومقيم بالمنصورية بنطاق مركز شرطة كرداسة، السابق اتهامه في قضية سرقة المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه إيصال امانة، "صابر. ع. ا. م"، 41 سنة، عاطل ومقيم المنصورية السابق اتهامة في قضية مخدرات، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية توك توك من الطريق العام عن طريق اصطحابها بادعاء توصيلهم إلى منطقة نائية بقرية ام خنان بدائرة القسم، حيث يفتعلوا مشاجرة مع قائد التوك توك ويقوم احدهم بسرقة التوك توك والفرار هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة، واعداد عدة أكمنة سرية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم عماد رشدي وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، المقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث القسم، أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وتم إقتيادهم إلى ديوان القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيامهم بارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية توك توك وارشدوا عن أماكن اخفائها وتصريفها، حيث أمكن ضبط 7 توك توك، و2 توك توك آخرين جارى رفع بصمة الشاسيه والإرشاد عن مالكيها، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.