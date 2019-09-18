مصر | "بيستدرجوهم للمناطق النائية".. تفاصيل سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيستدرجوهم للمناطق النائية".. تفاصيل سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل سقوط عصابة سرقة التكاتك بعد استدراجهم إلى مناطق نائية بقرية أم خنان، وافتعال مشاجرة مع قائديه لسرقته، بمنطقة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية أكدتها التحريات مفادها أن كل من "رامى. ر. ع. ا"، 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة كرداسة، "عاطف. ع. ا. م"، 37 سنة، عاطل ومقيم بالمنصورية بنطاق مركز شرطة كرداسة، السابق اتهامه في قضية سرقة المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه إيصال امانة، "صابر. ع. ا. م"، 41 سنة، عاطل ومقيم المنصورية السابق اتهامة في قضية مخدرات، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية توك توك من الطريق العام عن طريق اصطحابها بادعاء توصيلهم إلى منطقة نائية بقرية ام خنان بدائرة القسم، حيث يفتعلوا مشاجرة مع قائد التوك توك ويقوم احدهم بسرقة التوك توك والفرار هاربا.