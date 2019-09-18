أخبار مصر | تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة على محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة على محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وحسبما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فأن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

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رأس سدر 23 35

نخل 17 32

نويبع 26 35

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 36

شلاتين 27 37

ابو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33