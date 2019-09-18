شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 23 35

نخل 17 32

نويبع 26 35

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 36

شلاتين 27 37

ابو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 26 43

الرياض 25 41

المنامة 30 38

أبوظبى 30 40

الدوحة 28 38

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 32

القدس 18 28

غزة 20 30

بغداد 25 42

مسقط 28 33

صنعاء 13 27

الخرطوم 26 37

طرابلس 20 30

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 15 26

نواكشوط 24 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

اسطنبول 16 27

اسلام اباد 22 34

نيودلهى 25 35

جاكرتا 22 34

بكين 15 27

كوالالمبور 23 33

طوكيو 16 27

أثينا 16 30

روما 16 28

باريس 10 21

مدريد 15 26

برلين 08 14

لندن 10 19

مونتريال 10 19

موسكو 06 13

نيويورك 12 24

واشنطن 14 24