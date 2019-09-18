3 خطوات متبقية أمام مكتب التنسيق لإنهاء مهمته فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 خطوات فقط تتبقى أمام مكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى ينتهى من مهمة التنسيق للعام الجارى 2019، بعد الانتهاء من كل عمليات تنسيق الثانوية العامة والشهادات الفنية، إذ أنه من المقرر أن ينهى مكتب التنسيق كل أعماله بنهاية الأسبوع الجارى. 1- إعلان نتائح تقليل الاغتراب للشهادات الأجنبية المعادلة. 2- إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا. 3- إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا.

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