شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «مصرية- ألمانية» للشراكة الاستراتيجية فى مجالات التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور إريك شفايتزر، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية، ووفدًا مرافقًا له، فى مقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك.

وشهد «العصار»، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «GRS» الألمانية، المتخصصة فى تدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج الأسفلت.

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واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ونظيرتها الألمانية فى مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والإسهام فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، وتم التأكيد على استعداد «الإنتاج الحربى» لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها فى مصر.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية بجهود الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتًا إلى النظرة الإيجابية التى يُبديها الجانب الألمانى نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة، خاصة مع التنمية الحالية بمصر فى مجالات الاستثمار والتصنيع واللوجيستيات وغيرها.

وأوضح أن مصر توجد بها سوق محلية تُعد الكبرى فى المنطقة، كما تمثل سوقًا واعدة لنحو ما يقارب 2 مليار مستهلك بالدول المحيطة، فى ظل الموقع المتميز الذى تتمتع به، وكذا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمعى الكوميسا والميركيسور وغيرها.

على صعيد متصل، استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور إريك شفايتزر، رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية، والوفد المرافق له. ويتضمن الاجتماع توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة كارشر الألمانية المتخصصة فى مجال مُعَدّات وماكينات النظافة الذكية بهدف البدء فى الخطوات التنفيذية لتأسيس مصنع للشركة الألمانية فى مصر بالتعاون والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.