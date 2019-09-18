شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومى لمتابعة تمويل وتنفيذ مشروعات النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز فى تمويل وتنفيذ المشروعات فى قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها.

واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومنها التى تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية، بطول 208 كيلومترات، وخط بنى سويف- أسيوط، بطول 250 كيلو، وخط أسيوط- نجع حمادى، بطول 181، بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كيلو من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 جراراً من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء 100 قاطرة جديدة.

كما تضمنت مشروعات هيئة السكة الحديد، التى تمت دراستها وجار إنهاء إجراءاتها التمويلية، تطوير أنظمة الإشارات بخطى القاهرة- إمبابة- الجيزة- برطس، بطول 29.5 كيلو، وقليوب- شبين القناطر- الزقازيق، بطول 49.5 كيلو، إلى جانب شراء 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش الروسية، و100 قاطرة جديدة من شركة جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 قاطرة جنرال إلكتريك.

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أما المشروعات التى تمت دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتضمنت إنشاء خط يربط الشبكة الحالية بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر بطول 60 كيلو، فضلاً عن توريد 50 جرارا وتحديث 50 أخرى، وعمرة لـ 41 جرارا والدعم الفنى لـ141 جراراً.

كما شهد الاجتماع استعراض مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، ومنها التى تم الانتهاء من إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن إعادة تأهيل 22 وحدة كهربائية بالخط الأول لمترو الأنفاق، وتنفيذ ازدواج السكة بين محطتى المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كيلو، فضلاً عن استكمال المرحلة الأولى من الخط الثالث، بطول 4.3 كيلو، والمرحلة الثانية من الخط الثالث بطول 7.7 كيلو، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث بطول 17.7 كيلو، إلى جانب تصنيع وتوريد 64 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة.

وتضمنت المشروعات التى تمت دراستها وجار إنهاء إجراءاتها التمويلية، وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو من خلال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية، إلى جانب تنفيذ مشروع القطار المكهرب (موقف العاشر- العاصمة الإدارية) بطول 19 كيلو، أما المشروعات التى تمت دراستها وجار التفاوض على تمويلها، فتتضمن إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وتطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائى.

كما استعرض الاجتماع مشروعات الهيئة فى قطاعات النقل البحرى والبرى والنهرى، ومنها التى تم إنهاء إجراءاتها وجار تنفيذها، وتضمنت دراسة الأثر البيئى لاستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء المرحلة الأولى من طريق النفق- طابا بطول 217 كيلو، من إجمالى 278 كيلو، وإنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المجرى الملاحى النهرى القاهرة- الإسكندرية (الرياح التوفيقى- ترعة النوبارية)، كما تم عرض المشروعات التى تمت دراستها وجار إنهاء إجراءاتها التمويلية، مثل استكمال طريق النفق- شرم الشيخ بطول 105 كيلو، والمشروعات التى تمت دراستها وجار التفاوض على تمويلها، ومن بينها إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وطريق صدر حيطان- رأس سدر بطول 70 كيلو، وإنشاء طريق العريش/ بئر لحفن بطول 60 كيلو وعرض 24 مترا.