شكرا لقرائتكم خبر عن "صنع فى مصر".. 7 إجراءات حكومية عاجلة لدعم قطاع الصناعة والصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،خلال جولته الأخيرة لتفقد المنطة الحرة بمدينة نصر، إن الحكومة تعمل على حل المشاكل التى كانت متواجدة منذ فترات، فى محاولة لإصلاح المشاكل التى كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى والعمل على حل هذه المشاكل التى تواجه القطاع.

وفى هذا السياق يستعرض ”الخليج 365” خلال النقاط التالية 7 إجراءات عاجلة قررت الحكومة اتخاذها لتشجيع ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات: