مفيش أمطار والرطوبة مستمرة.. تعرف على توقعات الطقس لنهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهاء فرص سقوط الأمطار، واعتدال درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية ، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى فى نقاط مبسطة كما يلى : 1- انتهاء فرص الأمطار على كافة أنحاء الجهمورية لنهاية الأسبوع 2- درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها حتى نهاية الإسبوع الجارى 3- تشهد حرارة الجو ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة 4- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة حتى نهاية الأسبوع 5- لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر مما يقل نسب الرؤية على الطرق. 6- نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح بين 80 و 85 % بالقاهرة 7- اعتدال درجات الحرارة يقلل من احساسنا بارتفاع الرطوبة Advertisements 8- مناشدات للسائقين القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة بسبب الشبورة 9- نصائح للتلاميذ المتوجهين للمدارس الالتزام بأماكن عبور المشاه والحذر أثناء عبور الطرق السريعة بسبب الشبورة 10- يسود طقس لطيف على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية 11- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد 12- توقعات بطقس حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا 13 - تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية 14- الرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحرالأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

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