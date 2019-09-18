أمن الجيزة يكشف كواليس سقوط عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة "التوك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، ملابسات الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا في ارتكاب سرقات الدراجات النارية "توك توك" بمركز الحوامدية.

وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية مفادها أن كلا من: "رامي. ر" 37 سنة عاطل مقيم كرداسة، و"عاطف. ع" 37 سنة، عاطل ومقيم بالمنصورية السابق اتهامه في قضية سرقة، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنية "إيصال أمانة"، و"صابر. ع" 41 سنة عاطل مقيم المنصورية، والسابق اتهامة في قضية (مخدرات)، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "توك توك" من الطريق العام.

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حيلة عناصر التشكيل العصابي تتلخص في اصطحاب قائد الدراجة بادعاء توصيلهم إلى منطقة نائية بقرية أم خنان دائرة القسم، ويفتعلون مشاجرة مع قائد التوك توك ويسرق أحدهم التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة سرية أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، واعترفوا بارتكابهم حوادث سرقات الدراجات النارية، وأرشدوا عن أماكن إخفائها وتصريفها، حيث أمكن ضبط 7 "توك توك"، ودراجتين ناريتين جارى رفع بصمة الشاسيه والإرشاد عن مالكيها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.