سيدة في الجيزة.. الاسم سيدة أعمال والتهمة "نصابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض على صاحبة مكتب استيراد وتصدير هاربة من 12 قضية، لاتهامها بالنصب على المواطنين.

وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، أن "أشجان.ع" 41 سنة، صاحبة مكتب استيراد وتصدير، مقيمة الهرم، والمطلوب التنفيذ عليها في 12 قضية (تبديد- شيكات)، تمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.

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أمكن التوصل إلى 6 من المجني عليهم منهم "هويدا.م" 47 سنة، دكتورة تنمية موارد بشرية، أيدت ما جاء بالتحريات، وأن المتهمة استولت منها وباقي المبلغين على مبالغ تقدر بحوالي مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على إحدى المقاهي بدائرة قسم الأهرام، واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بالأحكام الصادرة ضدها.

تحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.